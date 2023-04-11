تيار بوسهمين: حرصنا على إقامة دوري كرة قدم غير تقليدي في رمضان

أكد تيار يا بلادي الذي يقوده نوري بوسهمين حرصه على إقامة دوري كرة قدم غير تقليدي ببلدية تاجوراء، في رمضان.

وأوضح تيار بوسهين، في بيان على فيسبوك، أن “مكتب تيار يا بلادي تاجوراء حرص على أن دوري يا بلادي لكرة القدم في نسخته الثالثة لا يكون دوري تقليدي فتخللته المسابقات واستضافة الشخصيات الرياضية المعروفة”.

وأشار البيان إلى أن “الأهم من ذلك هو إعطاء لكل لاعب ورقة تحتوي على عدة دورات مجانية للتثقيف وزيادة المعرفة لدى الشباب وبالتعاون مع مبادرة التناصح مشكورين”.

وختم البيان موضحًا أن “كل مشارك في الدوري يحفظ القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو ربعه ويتم تكريمه من غير مسابقة”.