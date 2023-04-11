أمن بنغازي: القبض على مصري مطلوب في بلده على ذمة واقعة قتل عمد

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص مصري الجنسية مطلوب لدى السلطات القضائية المصرية على ذمة واقعة قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات أن شخصا مصريا مطلوب لدى السلطات المصرية على ذمة واقعة قتل مواطن عمداً مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري بدون ترخيص يتواجد بمنطقة قاريونس بالقرب من مصيف النيروز.

وأصدر رئيس القسم اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات وضبط الشخص المطلوب وتم إعداد كمين محكم له وضبطه والانتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.م.ح من مواليد 1983 وأفاد بهروبه من مصر ودخوله البلاد بطريقة غير شرعية وتم إحالته إلى جهات الاختصاص .