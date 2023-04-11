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بلها: مجلسا النواب والدولة يسابقان الزمن للخروج بأي نتائج ترضي البعثة الأممية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن مجلسي النواب والدولة يسابقان الزمن للخروج بأي نتائج ترضي البعثة الأممية وتضمن عدم تجاوزهما.

بلها وفي تصريح خاص لقناة “فبراير” أضاف: “هناك كتلة داخل مجلس الدولة تتماهى وممارسات مجلس النواب للتوافق على إصدار قوانين انتخابية مستعجلة بصرف النظر عن ضمانات قبولها من كل الأطراف”، مشيرًا إلى مخاوف المجلسين من سحب البعثة لاختصاصاتهما.

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صحيفة المرصد الليبية

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