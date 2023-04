في حوار مع سبوتنيك.. باشاغا يتحدث عن ترشحه للانتخابات وتأثير الانقسام الحكومي عليها.

قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا إن الانقسام الحكومي في البلاد سيعيق الانتخابات المقررة لعام 2023.

وفي مقابلة مع سبوتنيك الروسية، تعهد باشاغا بالعمل مع الأطراف المحلية والدولية التي تؤمن بالديمقراطية وتوحيد المؤسسات واستعادة الأمن، من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفقا لقوله.

وحول ترشحه للانتخابات القادمة، ذكر باشاغا أن هذا الأمر سابق لأوانه وأن هذه المسألة مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد التي سيأخذها بعين الاعتبار، بحسب تعبيره.

وأكد باشاغا أن أهم الظروف هي دعم العملية الانتخابية سواء من خلال الترشح أو الإسهام في إنجاحها دون دخول سباق الترشح.

وفي سياق آخر، اعتبر باشاغا أن العلاقة بين موسكو وحكومته لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، وأن هذا سببه وجود حكومتين وهذه المسألة تؤثر على الطريقة التي تنظر بها عديد الدول إلى ليبيا، بحسب قوله.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

