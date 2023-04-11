ديوان المحاسبة الليبي يبحث مشكلات المصرف الخارجي

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبيؤ، خالد شكشك، الإثنين، المشكلات التي تواجه المصرف الليبي الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات.

وجاء ذلك خلال لقاء مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل، بحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي، ومديري الإدارات المختصة بالديوانوالمصرف الخارجي.

وحسب بيان ديوان المحاسبة، عبر صفحته على فيسبوك، تناول اللقاء وضع المصرف الخارجي والأولويات الاستراتيجية الموضوعة من قبله للمرحلة المقبلة، إضافة إلى الملاحظات التي انتهت إليها تقارير مراجعة حسابات المصرف، وتقييم أدائه من قبل لجان الديوان.

ودعا شكشك إلى ضرورة الالتزام بملاحظات الديوان، وتعزيز أُطر الحوكمة والإجراءات الداخلية لمصرف.

وشدد وكيل الديوان على ضرورة تحديد الأهداف بدقة وآلية تحقيقها ضمن خطة المصرف، مشيرا إلى استعداد الديوان لوضع خطة مقابلة لها للرقابة وتقييم الأداء.

وأكد خالد القنصل التزام المصرف الخارجي بملاحظات وتوصيات الديوان، مبينا أن المصرف في صدد الانتهاء من دراسة عديد المشاكل والعوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها بمشاركة الديوان.

واتفدق الجانبان على عقد اجتماعات لمناقشة الملفات المختلفة بشكل مستمر.