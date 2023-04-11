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بلدي غدامس: لا يمكن فتح المنفذ مع الجزائر إلا بعد عقد الاجتماع التقابلي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال الناطق باسم المجلس البلدي غدامس أحمد عثمان، إنه لا يمكن فتح منفذ غدامس – الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر إلا بعد انعقاد الاجتماع التقابلي بين مسؤولي البلدين، ولم يحدد مكان أو موعد الاجتماع حتى الآن.

وأضاف عثمان، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن التأخير في عقد الاجتماع بسبب أمور تتعلق بالإدارات المركزية لدى وزارتي الخارجية والداخلية في كلا البلدين.

ولفت إلى أن ما زال المعبر من الجانب الليبي يحتاج إلى بعض التجهيزات، وسيقتصر في بداية فتحه على تبادل السلع فقط.

وأوضح أن البلدية ليس لها أي دور في إدارة المعبر، لأنه يدار من قبل إدارة مدنية تتبع وزارة المواصلات، وأخرى أمنية تتبع وزارة الداخلية.

الوسوم

#الجزائر المجلس البلدي غدامس ليبيا منفذ غدامس الدبداب

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الوطن الليبية

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