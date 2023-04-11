أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة تعمل بكل مهنية لمعالجة ملف الكهرباء الشائك، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لمعالجته.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد محطة كهرباء زليتن الاستعجالية بقوة 1044 ميغا وات، بديوان مجلس الوزراء.

وأبرم العقد بين الشركة العامة للكهرباء وشركة “يو سي سي” القطرية وشركة السويدي المصرية.

وأكد الدبيبة، أن الحكومة “تعمل بكل مهنية في معالجة هذا الملف الشائك الذي أرهق الليبيين لمدة تزيد عن عشر سنوات وأنه لابد من تكثيف الجهود لمعالجتها”، وفق بيان للحكومة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، إن خطة الشركة تشمل مجالات عديدة من صيانة لخطوط النقل، وعمرات جسيمة، وبناء محطات جديدة، منها لجنوب طرابلس ومحطة زليتن الاستعجالية. وأكد أن كل هذه الجهود تهدف إلى استقرار الشبكة.