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الرقابة على الأغذية: تمر تونسي متداول بالأسواق غير مطابق للمواصفات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مدراء الفروع المكاتب بالتعاون مع الحرس البلدي ضبط منتج تمر معجون (تونسي المنشأ) لعدم مطابقة المواصفات، وذلك بعد سحب عينات منه من الأسواق.

وأوضح المركز، في بيان ، ضرورة “عدم مناولة منتج تمر معجون ( تونسي المنشأ ) يحمل العلامة التجارية ( الشيخ – الزهرة ) سعة 1 كجم تبين عدم مطابقته للمواصفات القياسية الليبية عقب سحب عينات منهُ من السوق الليبي بأماكن متفرقة داخل البلاد”.

ووجه مدير الرقابة الداخلية بالإدارة العامة د. نوري الضاوي تعميما لمدراء الفروع و المكاتب بالمناطق التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعدم مناولة منتج تمر معجون تونسي المنشأ لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة.

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الرقابة على الأغذية

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