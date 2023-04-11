الرقابة على الأغذية يوجه بعدم مناولة معجون تمر تونسي المنشأ

وجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعدم مناولة منتج تمر معجون تونسي المنشأ يحمل العلامة التجارية (الشيخ – الزهرة) سعة 1 كجم تبين عدم مطابقته للمواصفات القياسية الليبية عقب سحب عينات منهُ من السوق الليبي بأماكن متفرقة داخل البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن مدير الرقابة الداخلية بالادارة العامة نوري الضاوي عمم على مدراء الفروع والمكاتب بالمناطق التابعة للمركز بعدم مناولة منتج تمر معجون تونسي المنشأ لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة.