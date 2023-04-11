أمطار على شمال شرق ليبيا مع بقاء الطقس دون تغير على باقي المناطق

العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء سقوط أمطار يتخللها خلايا رعدية وهطول حبات البرد على بعض مناطق شمال شرق ليبيا، وخاصة مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق.

وأشار المركز إلى أن الأمطار يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة.

وذكر المركز، أن السحب الممطرة تنقشع تدريجيا من آخر مساء هذا اليوم وتقل سرعة الرياح وتستقر الأجواء من يوم الغد على هذه المناطق.

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة القصوى، على مناطق شمال شرق ليبيا تكون منخفضة هذا اليوم، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين 09 و18 درجة مئوية، وتميل للاعتدال بداية من يوم الغد.

وفي المقابل يبقى الطقس دون تغير هذا اليوم على باقي مناطق البلاد. ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع أن تشهد مناطق شمال غرب ليبيا تذبذبا في الحرارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الخميس، لتعود وتنخفض يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي.