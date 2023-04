باتيلي لـ المنفي: الرئاسي شريك أساسي في خطتنا لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية

ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي في مكتب الأول بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد تقديم باتيلي إحاطة كاملة للمنفي بشأن زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية ولجنة الـ10 العسكرية المشتركة، فضلًا عن استعراض ملف إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ووفقًا للبيان، شدد باتيلي على أهمية دور المنفي الداعم للتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسي والتشريعية خلال العام 2023، عادًا المجلس الرئاسي شريكًا أساسيًا في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

