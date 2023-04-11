ليبيا.. ضبط “مصري” هارب من قضية قتل في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، إلقاء القبض على شخص مصري الجنسية مطلوب لدى السلطات القضائية المصرية، على ذمة واقعة قتل مواطن عمداً مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري.

وأشارت المديرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن شخص مصري الجنسية مطلوب لدى سلطات بلاده على ذمة واقعة قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح ناري من دون ترخيص.

وبحسب البيان، أفادت معلومات يوجوده بالقرب من مصيف النيروز في منطقة قاريونس.

وجرى ضبط المتهم بواسطة عناصر التحريات بعد جمع المعلومات وإعداد كمين محكم.

وكشفت عمليات الاستدلال في القسم أن المتهم يُدعى ح.م.ح من مواليد 1983، وأفاد بهروبه من مصر ودخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وجرت إحالته إلى جهات الاختصاص.