“قعيم” يحث رؤساء مراكز الشرطة في بنغازي على بسط هيبة الدولة

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بحث وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية ” فرج اقعيم ” مع مُدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة والأقسام التابعة للمُديرية حُزمة من الأمور الأمنية والتشديد على الاِلتزام بتنفيذ الخطة المُكلفين بها عقب العمليات الأمنية كلٌ حسب نطاق اِختصاصه وتكثيف الجهُود لمُكافحة الجريمة والظواهر السلبية المُنتشرة والهدامة التي أُعلن عنها مؤخرًا ، وسبل التعاون مع الشركات العاملة في كافة المناطق والأحياء .

وحثَّ “قعيم” المجتمعين على بذل كل الامكانيات للاِرتقاء بمستوى العمل الأمني وبسط هيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاِستقرار الذي يحتاجه المُواطنون لمُمارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل طبيعي في ظل حماية رجال القانُون وجهُود الشُرفاء .