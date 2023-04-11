بلدي غدامس: لا يمكن فتح المعبر الحدودي مع الجزائر إلا بعد اجتماع مسؤولي البلدين

أعلن الناطق باسم المجلس البلدي غدامس، أحمد عثمان، أنه لا يمكن فتح منفذ «غدامس – الدبداب» الحدودي مع الجزائر إلا بعد انعقاد الاجتماع التقابلي بين مسؤولي البلدين، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد مكان أو موعد الاجتماع حتى الآن.

وقال عثمان في تصريحات صحفية: “التأخير في عقد الاجتماع بسبب أمور تتعلق بالإدارات المركزية لدى وزارتي الخارجية والداخلية في كلا البلدين”.

وأضاف “ما زال المعبر من الجانب الليبي يحتاج إلى بعض التجهيزات، وسيقتصر في بداية فتحه على تبادل السلع فقط، كما أن البلدية ليس لها أي دور في إدارة المعبر، لأنه يدار من قبل إدارة مدنية تتبع وزارة المواصلات، وأخرى أمنية تتبع وزارة الداخلية”.