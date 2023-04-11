السايح يبحث مع سفيرة بريطانيا جاهزية المفوضية لإنجاز الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هارندل آخر مستجدات العمليات الانتخابية المخطط لها هذا العام، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بحضور أعضاء مجلس المفوضية، بحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما تم استعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

وأشارت المفوضية إلى أن زيارة سفيرة بريطانيا تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا.

وأكدت سفيرة بريطانيا استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمنةً جهود المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ هذه الاستحقاقات الوطنية.