الدبيبة يجدد لـ بايتلي دعم حكومته جهود البعثة الأممية وصولًا إلى الانتخابات

ليبيا- اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية في حكومته نجلاء المنقوش بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي والوفد المرافق له.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، نقل عن باتيلي إشادته باللقاء الأخير الجامع لكافة عمداء البلديات برعاية حكومة تصريف الأعمال، عادًا إياه تأكيدًا على وحدة ليبيا واستقرارها في وقت قدم فيه المبعوث الأممي إحاطة لرئيس الحكومة حول زيارته لدول السودان وتشاد.

ووفقًا للبيان، تضمنت الإحاطة معلومات حول لقاءات باتيلي مع كبار المسؤولين في الدولتين لتدارس إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا عبر تنسيق دولي، بالإضاقة لاجتماعاته الأخيرة في مدينتي بنغازي وسبها ونتائجها فيما جدد الدبيبة دعم حكومة نصريف الأعمال لجهود المبعوث الأممي وصولًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشار البيان لتقديم المنقوش إحاطة لجهود وزارتها بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها في إطار المساعي الأممية.

