أعلنت شركة الطاقة الجزائرية “سوناطراك”، عن تحقيق 6 اكتشافات نفطية وغازية خلال الربع الأول من العام الجاري، من ضمنها اكتشاف قرب الحدود مع ليبيا.

وأوضحت سوناطراك أنها اكتشفت بمنطقة “أوهانت” بحوض ولاية إليزي الحدودية مع ليبيا احتياطيات من النفط والغاز بمعدل تدفق يومي بلغ 336 ألفا و930 مترا مكعبا من الغاز، وألفا و504 براميل من المكثفات.

وأشارت سوناطراك إلى حفر بئرين في حوض “أمقيد مسعود”، وكان بمعدل تدفق يومي قدره 5 آلاف و699 برميل نفط، و170 ألفا و416 مترا مكعبا من الغاز على مستوى البئر الأولى، ومعدل تدفق يومي 4 آلاف و856 برميل نفط، و255 ألفا و912 مترا مكعبا من الغاز في البئر الثانية.

وتابعت سوناطراك أن الاكتشافين الرابع والخامس كانا “بحوض بركين”، حيث بلغ الاكتشاف الرابع تدفق يومي 266 ألفا و532 مترا مكعبا من الغاز، وألفا و905 براميل نفط، و239 برميلا من المكثفات، وأن الاكتشاف الخامس بلغ 3 آلاف و117 برميل نفط، و219 ألفا و336 مترا مكعبا من الغاز.

وأضافت سوناطراك أن الاكتشاف الأخير كان في “حوض واد ميا” بالقرب من ولاية الأغواط، بإنتاج يومي قدره 168 ألفا و312 مترا مكعبا من الغاز، و453 برميل خام.

المصدر: وكالة الأناضول التركية

The post الجزائر تعلن عن 6 اكتشافات نفطية أحدها قرب الحدود مع ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار