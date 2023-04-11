باشاغا: توحيد المؤسسة العسكرية الليبية قريباً غير ممكن

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنه من السابق لأوانه الحديث عن الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا، والتي من المأمول أن تعقد إذا اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على القوانين الانتخابية.

وجاء في تصريحات باشاغا خلال حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية: “هذا الأمر سابق لأوانه وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التي سآخذها بعين الاعتبار، وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي في بلادي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة في إنجاحها من الخارج”.

ولفت رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن عملية توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية خلال الفترة القريبة المقبلة لا يزال غير ممكن.

وأضاف: “قد نشهد تشكيل دوريات ولجان مشتركة وبأهداف محدد تحت إشراف لجنة (5+5) لتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة”.

وعلق باشاغا على اجتماعات (5+5) التي عقدت في بنغازي وطرابلس أخيرا، قائلاً: “نبارك دائما أي خطوات من شأنها أن تساعد في توحيد المؤسسات وتنهي الانقسام خصوصا أننا نحن من كسر حاجز الجمود عندما ذهبنا إلى بنغازي في شهر ديسمبر 2021”.

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وأمس، قال باشاغا، إن الحكومة وفّرت مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربين بشكل مباشر، وكذلك العمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي.