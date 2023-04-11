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قدوري : “باتيلي” أكد على اهمية عودة مهجري مرزق إلى بيوتهم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكدت عضو المجلس البلدي سبها “سلطانة قدوري” ان المبعوث الاممي “عبد الله باتيلي” تحدث خلال لقاءه مع رئيس وأعضاء البلدية عن أهمية عودة مهجري مرزق إلى بيوتهم مع تحسن الوضع الأمني بالمنطقة اضافة الى تبني خطة لضبط العمالة الوافدة من دول الجوار كالسودان والنيجر وتشاد، وأخرى مماثلة لضبط الأمن بالحدود الجنوبية لليبيا.

وأشارت “قدوري” في تصريحات صحفية الى ان  مدينة سبها تشهد تحسنا أمنيًا ملحوظا وفق خطة أعدتها الجهات الأمنية والضبطية بالمدينة وبالتنسيق مع مديرية الأمن.

لافتة الى أن السيولة النقدية متوفرة وسقف السحب يتراوح ما بين 3000-4000 دينار وهذا يعتمد على المبلغ المرسل من مصرف ليبيا المركزي حيث يصل سقف السحب اليومي من الات السحب الإلكترونية إلى 1200 دينار.

 

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الوطن الليبية

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