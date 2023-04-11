ليبيا المركزي: أرسلنا 60 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة سيولة لمطار بنينا بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية.

وأوضح فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لموقع صدى، أن “التواصل مستمر مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية”.

ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات شهر أبريل وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة بحسب تصريح فريق السيولة.

يأتي ذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا.