وزارة التعليم تبحث التعاون مع برنامج الغذاء العالمي في التَّغذية المدرسية

بحث وَزير التَّربية والتَّعليم مُوسى المقريفْ اليوم الثلاثاء مع المُدير القطري لِبرنامج الغذاء العالمي (WFP) ميساء الغريباوي التعاون لِتوطين برنامج التَّغذية المدرسية في ليبيا تنفيذاً لِمذكِّرة التَّفاهم الموقَّعة، وزيادة عَدد المدارس المستفيدة من المشروع لِيشمل عَدد من المدارس من المنطقة الجنوبية اِبتداءً من العام الدِّراسي القادم

وأكَّد وزير التَّعليم سعي الوزارة لتأسيس مشروع حقيقي لِلتغذية المدرسية في ليبيا تكون الوجبات المُقدَّمة فِيها تحتوي على العناصر الأساسية التي تُساعد التلاميذ على التركيز والنُّمو وتكون التُّمور العنصر الأساسي فِيها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وَأضاف الوزِير أنَّ الوِزارَة كانت قد قدَّمت في السابق مشروع إنشاء ثلاثة مصانع للتَّغذية المدرسية في مناطق الواحات وتمنهنت باعتبارها مناطق تشتهر بِزراعة النَّخيل وإنتاج التُّمور.

وقدَّمت المدير القطري لِبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا التَّهاني لِوزير التَّربية والتَّعليم لِدخول ليبيا في قائِمة تحالف التغذية المدرسية الذي يهدف إلى ضَمانِ حُصول كل طفل على فرصة تناول وجبة صحية ومغذِّية في المؤسسات التَّعليمية بِحلول عام 2030؛ وذلك من خِلال تحسين نوعية برامج الوجبات المدرسية المملوكة وطنياً وتعزيز نظم الوجبات المدرسية على الصعيد العالمي.

وثمَّنت المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي مشروع إنشاء مصانع التغذية المدرسية في ليبيا، مضيفة بأنَّ هذا المشروع سيوفِّر العديد من فرص العمل ويُوفر الاِكتفاء الذاتي.