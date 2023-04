ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير أن ليبيا بحاجة إلى مرشحين للبرلمان يمثلون الشعب الليبي.

بويصير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال: “نحتاج إلى مرشحين للبرلمان يمثلون تطلعات الناس، نظيفين، ويمتلكون الجرأة والشجاعة”.

