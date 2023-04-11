الطقس في ليبيا.. أجواء منخفضة ممطرة شمالاً

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تعرض مناطق الشمال الشرقي لأجواء شتوية ممطرة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، استمرار حالة الطقس دون تغير في باقي المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربي معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا الخميس المقبل.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)،

تشهد سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم تصحبها خلايا رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق يتخللها سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 9 و18 درجة مئوية وتميل للاعتدال بداية من الغد.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة٠)،

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فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

وفي (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على جالو والجغبوب والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال وتتحول إلى شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة وتراوح درجات الحرارة بين 22 و24 درجة مئوية.