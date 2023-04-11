أكثر من 30 ألف حالة مرضية استقبلها مستشفى الجلاء ببنغازي شهري فبراير ومارس

أخبار ليبيا 24

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي ما يزيد عن 30 ألف حالة مرضية، خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وأعلن المستشفى أن شهري فبراير ومارس شهد دخول 1758 حالة إلى المستشفى بين رجال ونساء وأطفال.

وقال إن قسم الإسعاف استقبل 30688 حالة، بالإضافة إلى إجراء 768 عملية و80 حالة مناظير وأكثر من 500 حالة علاج طبيعي، بينما بلغت التحاليل الطبية 14335 حالة.

وأضاف المستشفى، أنه تم علاج 530 شخصا من خارج مدينة بنغازي. وأشار إلى أن حالات الحوادث وصلت إلى 1294 حالة، وتمّ خروج حوالي 1760 حالة من المستشفى.