التطوير الاقتصادي والشؤون الاجتماعية يبحثان أوضاع النازحين

اجتمع اليوم الثلاثاء مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي ووكيل وزراة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع فرج امجاهد بحضور مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء الطاهر الباعور ومساعدي المدير العام للشؤون الفنية والشؤون الإدارية والمالية بالمجلس.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي أن الاجتماع بحث أهم القضايا المعنية بالنازحين والمهجرين في ليبيا والصعوبات والتحديات التي تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم الخدمات لهم.

وجرى الاتفاق تنظيم مائدة مستديرة في الفترة القادمة تضم كل أصحاب المصلحة والشركاء من المؤسسات الحكومية لمناقشة تلك القضايا على مستوى أعم وأشمل والخروج بتوصيات تنفيذية لمعالجة مشاكل هذا الملف.