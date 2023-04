بحضور الدبيبة.. المنفي يقدم للجنة العسكرية 5+5 ملاحظات بشأن الاجتماعات العسكرية الأخيرة

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، أمس الإثنين اجتماعًا ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

حيث قدم أعضاء اللجنة العسكرية وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس إحاطة للقائد الأعلى حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي.

واستمع الحاضرون لملاحظات المنفي واللافي المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة وقدموا إجابات عن تساؤلات القائد الأعلى المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض رئيس الأركان خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

