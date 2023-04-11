العرفي: الأزمة في ليبيا ليست سياسية فقط بل عسكرية وأمنية

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية فقط بل عسكرية وأمنية.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “جهود المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، الأخيرة في جمع القادة العسكريين ستسفر عن توافق كبير لإنهاء الأزمة”.

وأضاف “سيتم التوافق في 6+6 على استقالة من على رأس السلطة التنفيذية المترشح للانتخابات الرئاسية كعبد الحميد الدبيبة، وهذه الخطوة هدفها ألا يقوم باستغلال موارد سلطته التنفيذية للترويج لنفسه”.

وتابع “قانون انتخابات 2021 المنشور في الجريدة الرسمية أنهى الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية بعدم السماح بترشحهم، ومسألة ترشح العسكريين ما زالت عالقة وسيتم البت فيها من لجنة 6+6”.

واستطرد “سيتم اقتراح آلية استقالة العسكريين هم ومتقلدوا المناصب الحساسة الراغبون في خوض غمار أي انتخابات مقبلة، وسيكون هناك ملاحق للقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المنشورة في الجريدة الرسمية”.