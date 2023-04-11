الدبيبة يبحث مع سفير الجزائر إجراءات تفعيل معبر غدامس الدبداب

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع سفير جزائر لدى ليبيا سليمان شنين الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر غدامس ـ الدبداب.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة بحث مع سفير الجزائر خلال استقباله بمكتبه في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء عددا من الملفات الاقتصادية.

وأكد السفير الجزائري للدبيبة، دعم بلاده لجهود الحكومة في الاستقرار والوصول للانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الوطني لكافة أبناء الشعب الليبي.

ونقل سفير الجزائر تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن لرئيس حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي.