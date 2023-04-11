إجراء 35 عملية جراحية خلال أسبوعين في مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالفكرة

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أجرى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة‏ 35 عملية جراحية خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيتها في توفير الخدمات الطبية، للمرضى مجانًا بكل يسر وسهولة دون الحاجة للسفر إلى خارج البلاد.

وأوضح إسماعيل العيضة مدير عام المستشفى، أن تكاليف إجراء هذه العمليات، كانت بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، وذلك من أجل استمرار تقديم هذه الخدمة لمستحقيها مجانًا عبر القطاع العام.

ولفت أن العمليات مكلفة في القطاع الخاص أو تكلف المريض مبالغ طائلة لإجرائها خارج البلاد.