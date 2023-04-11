لجنة المنتجات الحلال تستعرض تقارير زيارات السلخانات

استعرضت لجنة السلع والمنتجات الحلال بوزارة الاقتصاد تقارير الزيارات الميدانية للسلخانات الوطنية

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان وزارة الاقتصاد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة سعد الحنيش وحضور الأعضاء عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للصحة الحيوانية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وإدارات التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي وحماية المستهلك بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع تقارير اللجان الفرعية المكلفة بتنفيذ زيارات ميدانية للسلخانات الوطنية والتي باشرت عملها بزيارة السلخانة الوطنية بمنطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وناقش الحاضرون توصيات ورشة العمل التي الوزارة الشهر الماضي بعنوان “الأغذية الحلال، والقضايا المعاصر” على ارض معرض طرابلس الدولي بمشاركة جهات ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني ولفيف من الاكاديميين والخبراء.

كما تابع أعضاء اللجنة مشروع المواصفات القياسية والمعايير القياسية الليبية للسلع والمنتجات الحلال، كذلك تم عرض آلية عمل اللجنة الفرعية لاستكمال الزيارات الميدانية ببلديات طرابلس الكبرى وكافة المناطق.