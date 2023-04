الحسناوي: بعض المنظمات الدولية لها أجندات معادية للأمن القومي وللإسلام في ليبيا

ليببا – ساند المحامي أيوب الحسناوي الفتوى القانونية القاضية بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني.

الحسناوي، قال في حديث لوكالة “الأناضول”: إن للفتوى القانونية أبعادًا أخرى، أولها الأمن القومي الليبي، موضحًا أن أكثر من 70 بالمئة من المنظمات الأهلية العاملة في البلاد تتلقى دعمًا ماليًا من منظمات خارجية، وهنا مربط الفرس.

وأردف: “بعض تلك المنظمات الدولية لها أجندات في ليبيا معادية للأمن القومي، وأخرى معادية للإسلام بشكل عام، وتستخدم المنظمات النسوية الليبية لتحقيق تلك الأهداف الخبيثة”.

كما لفت إلى أنه في مجتمع حديث العهد بالعمل المدني مثل ليبيا، يجب أن يكون هناك رقابة لصيقة بالمنظمات العاملة، وذلك لضمان سلامة البلاد، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من عناصر المخابرات الأجنبية داخل البلاد.

واستدل بما بثته قناة الجزيرة القطرية قبل أيام، قائلًا: “إنها فضحت مخططًا روسيًا عبر ضابط مخابرات قبضت عليه قوات حكومة الوحدة في طرابلس عام 2019، وكان يتجول في طرابلس على أنه ضمن منظمة مجتمع مدني دولية معنية بالثقافة”.

واعتبر الحسناوي أن هذا المثال يوضح خطورة عشوائية عمل تلك المنظمات في ليبيا، والحاجة لتقنين عملها، وبنائها عبر قوانين ناظمة حقيقية.

