باتيلي يعوّل على دورَي المنفي والدبيبة لإجراء الانتخابات

بدا أن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يعوّل على دور كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما وجهت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، دعوة مفاجئة إلى المواطنين للتسجيل بمنظومة الناخبين.

وأعلن المنفي أنه ناقش، ونائبه عبد الله اللافي، بصفتهما «القائد الأعلى للجيش الليبي»، في اجتماع عُقد مساء أمس (الاثنين) بالعاصمة طرابلس، وضم الدبيبة باعتباره أيضاً وزيراً للدفاع في حكومة «الوحدة» التي يترأسها، ومحمد الحداد رئيس أركان قواتها، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، الوضع العسكري ومسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح أنه تلقى إحاطة من أعضاء اللجنة بتفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي، لافتاً إلى أنهم قدموا إجابات عن تساؤلات متعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها.

وكان المنفي والدبيبة، قد استبقا هذا الاجتماع بعقد لقاءين منفصلين مع باتيلي، الذي قدم إحاطة بنتائج زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية ولجنة «5 + 5»، كما استعرض ملف خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.

ونقل المنفي عن باتيلي، إشادته بـ«دوره الداعم للذهاب للانتخابات خلال العام الحالي»، معتبراً المجلس الرئاسي «شريكاً أساسياً في خطة الأمم المتحدة» لتنظيم الانتخابات.

بدوره نقل الدبيبة عن باتيلي «إشادته» في الاجتماع، الذي حضرته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بلقاء عمداء ليبيا كافة تحت رعاية حكومة «الوحدة» أخيراً، الذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها.

وقال الدبيبة، إن باتيلي أطلعه على نتائج جولته، لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، واجتماع بنغازي الأخير بشأن التنسيق الأمني، ونتائج زيارته لمدينة سبها واجتماعاته فيها.

وأكد الدبيبة دعم حكومته لجهود باتيلي في المسارات كافة للوصول إلى الانتخابات، مشيراً إلى تقديم المنقوش إحاطة بجهودها بشأن الملفين التشادي والسوداني، والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية.

بدوره، قال باتيلي إنه شدد خلال لقائه مع المنفي، على أهمية دور المجلس الرئاسي في دعم «المسارات المختلفة»، التي تيسرها الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات هذا العام، موضحاً أنه شدد في اجتماعه مع الدبيبة على أن الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على القادة الليبيين جميعاً الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام.

ونقل عن الدبيبة، تأكيده دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني، وأيضاً الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.

في غضون ذلك، ستجتمع لجنة «6 + 6» المسؤولة عن وضع القوانين الانتخابية، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، مطلع الأسبوع المقبل؛ لتحديد مقر وآلية عملها.

وأبلغ عمر أبو ليفة رئيس لجنة «6+6» بمجلس الدولة، وسائل إعلام محلية، أنها ستبدأ عملها رسمياً، عقب عيد الفطر المبارك، باختيار ناطق باسمها.

من جهة أخرى، استغل الدبيبة مشاركته مساء أمس في مراسم توقيع عقد محطة كهرباء زليتن بين الشركة العامة للكهرباء وشركتين، قطرية ومصرية، لتأكيد عمل حكومته وتكثيف الجهود لمعالجة، ما وصفه بـ«هذا الملف الشائك، الذي أرهق الليبيين لمدة تزيد على عشر سنوات»، على حد قوله.

في المقابل، عززت حكومة باشاغا، من نزاعها على السلطة مع حكومة الدبيبة، وكرست مجدداً حالة الانقسام السياسي الراهن، عبر توجيه دعوة مفاجئة إلى المواطنين للتسجيل بمنظومة الناخبين، بمناسبة إعلان لجنتها المركزية للانتخابات البلدية تشكيل 17 لجنة فرعية وفتح السجل الانتخابي.

ولم توضح حكومة باشاغا كيفية إجراء هذه الانتخابات وتوقيتها، لكنها أدرجت في بيان لها، هذه الخطوة في إطار استعدادها لتنفيذ أهم الاستحقاقات الوطنية، وما وصفته بمسؤولياتها عن ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود، وتتويجاً للعمل المستمر والدؤوب في بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة.