الشهوبي: سنبدأ تنفيذ 4 طرق رابطة بين البلديات بعد عيد الفطر

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “محمد الشهوبي” اجتماعا مع “أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات والعراقيل التي تعاني منها البلديات في قطاع المواصلات، كما تطرق النقاش لوضع آلية تنفيذ الطرق الرابطة بين المدن منها طريق أوباري سبها، وطريق أم الأرانب القطرون والعزيزية نالوت، وأجدابيا جالو.

ونوه الوزير خلال هذا النقاش أنه سوف يبدأ العمل بتنفيذ تلك الطرق بعد عيد الفطر المبارك حيث صدرت الموافقة عليهم من ديوان المحاسبة.

كما تطرق العمداء لعدة مواضيع أخرى منها ما يتعلق بالموازين الخاصة بقياس حمولة الشاحنات وكذلك الوضع الحالي لكلية الطيران اسبيعة، وأكد لهم الوزير بأن الوزارة ستضعها ضمن أولويتها.

وتطرق العمداء لأسعار الطيران الداخلي والتي أصبحت مكلفة وخاصة للمقيمين في الجنوب ووعد الوزير بانه سوف يناقش الأمر مع المختصين للوصول للسعر المناسب.