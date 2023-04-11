أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على ثلاث حالات مجهولة الهوية في ترهونة ليرتفع بذلك العدد الكلي للحالات التي تم التعرف عليها إلى 256 حالة تم جمعها من مقابر ترهونة

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري‪للجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصم الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات

وجرى خلال الاجتماع مراجعة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأشارت الهيئة إلى أن العدد الكلي للحالات التي تم التعرف عليها في مقابر ترهونة بلغ 256 حالة بالأضافة إلى حالات متفرقة من قضايا أخرى.