أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على ثلاث حالات مجهولة الهوية في ترهونة ليرتفع بذلك العدد الكلي للحالات التي تم التعرف عليها إلى 256 حالة تم جمعها من مقابر ترهونة
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوريللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصم الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات
وجرى خلال الاجتماع مراجعة النتائج المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق من إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.
وأشارت الهيئة إلى أن العدد الكلي للحالات التي تم التعرف عليها في مقابر ترهونة بلغ 256 حالة بالأضافة إلى حالات متفرقة من قضايا أخرى.
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