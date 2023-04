بن عطية: هناك صراع كبير على المبلغ المخصص لتمويل الأغراض السكنية

ليبيا – كشف عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية عن سبب إلغاء حكومة تصريف الأعمال تمويل الأغراض السكنية.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “هل تعلمون لماذا قررت حكومة الوهم إلغاء قرار تخصيص مبالغ مالية لتمويل الأغراض السكنية؟ هناك صراع كبير على المبلغ المخصص ولم يستطيعوا النهب والسرقة كما خططوا له، فاضطروا لإلغائه، وللعلم أي موضوع ليس به نهب وسرقة لن يتم تمريره”.

