المقريف: نسعى لتأسيس مشروع للتغذية المدرسية تكون التمور عنصره الأساسي

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، موسى المقريف، مع المدير القطري لِبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ميساء الغريباوي، توطين برنامج التغذية المدرسية في ليبيا.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “اللقاء تناول “التّعاون بين الوزارَة ومنظمة الغذاء العالمي لتوطين برنامج التغذية المدرسية في ليبيا تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة، وزيادة عَدد المدارس المستفيدة من المشروع ليشمل عدد من المدارس من المنطقة الجنوبية اِبتداءً من العام الدراسي القادم”.

ومن جانبه أكد المقريف، “سعي الوزارة لتأسيس مشروع حقيقي لِلتغذية المدرسية في ليبيا تكون الوجبات المقدمة فِيها تحتوي على العناصر الأساسية التي تُساعد التلاميذ على التركيز والنمو وتكون التمور العنصر الأساسي فيها”.

وأضاف أن “الوِزارَة كانت قد قدمت في السابق مشروع إنشاء ثلاثة مصانع للتغذية المدرسية في مناطق الواحات وتمنهنت باعتبارها مناطق تشتهر بِزراعة النخيل وإنتاج التمور”.

وعلى الجانب الآخر قدمت المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا “التهاني لوزير التربية والتعليم لِدخول ليبيا في قائمة تحالف التغذية المدرسية الذي يهدف إلى ضمان حصول كل طفل على فرصة تناول وجبة صحية ومغذية في المؤسسات التعليمية بحلول عام 2030؛ وذلك من خِلال تحسين نوعية برامج الوجبات المدرسية المملوكة وطنياً وتعزيز نظم الوجبات المدرسية على الصعيد العالمي”.

وفي ختاك اللقاء ثمنت “ميساء” مشروع إنشاء مصانع التغذية المدرسية في ليبيا، مضيفة أن “هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل ويوفر الاِكتفاء الذاتي”.