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“دبيبة” يناقش مع السفير الجزائري الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر “غدامس الدبداب”

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، والذي نقل إليه تحيات الرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين له وللشعب الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن اللقاء ناقش الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر غدامس ـ الدبداب، وعدد من الملفات الاقتصادية ذات العلاقة.

وأكد السفير الجزائري لدبيبة، دعم بلاده لجهود الحكومة في الاستقرار والوصول للانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الوطني لكافة أبناء الشعب الليبي.

وكانت اللجنة الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة أكدت الشهر الماضي جاهزية المكونات العاملة بالمنفذ الحدودي “غدامس – الدبداب” لفتح المعبر كلا حسب اختصاصه.

وعقدت اللجنة اجتماع مع الجانب الجزائري لبحث آلية التواصل لفتح المعبر للتبادل التجاري واستئناف حركة دخول وخروج المواطنين بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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