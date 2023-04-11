وزير الخارجية اليوناني يبحث مع نظيره المصري تطورات الوضع في ليبيا 

التقى نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة اليونانية أثينا، لبحث العديد من الملفات بينها التطورات الحالية للوضع في ليبيا والشرق الأوسط.

وذكر “ديندياس”، في تغريدة له عبر تويتر، “أنه ناقش في أثينا مع نظيري المصري سامح شكري، تعزيز العلاقات الاستراتيجية اليونانية المصرية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمارات والطاقة وتغير المناخ”.

وأضاف “كان على جدول الأعمال في اللقاء التطورات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، شرق المتوسط ، ليبيا، الشرق الأوسط، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخطط التعاون الإقليمي”.