ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن التدخل الأجنبي وعملاءه بالداخل السبب الرئيس في عدم استقرار البلاد.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “التدخل الأجنبي وعملاؤه بالداخل السبب الرئيس في عدم استقرار البلاد وتعطيل مشروع الدستور وتأجيل الانتخابات لغرض إقصاء بعض الأطراف السياسية”.

