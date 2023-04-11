“الحداد” يوجه بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية

الوطن / رصد

استعرض رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية “محمد الحداد“مع رؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات، وعدد من مديري الإداراتالمواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

كما أثنى “الحداد” على مجهودات اللجنة العسكرية (5+5)، حيث قدّم عضو اللجنة العسكرية اللواء ركن ” الفيتوري غريبيل“، إحاطة حولالإجتماعات التي عقدت في تونس وطرابلس وبنغازي برعاية الأمم المتحدة.

ووجّهه المجتمعين بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى الذي نسعى جميعا الوصول إليه، وذلك بالتدريب والتنظيمالجيد.