ليبيا الان

“الحداد” يوجه بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

استعرض رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربيةمحمد الحدادمع رؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات، وعدد من مديري الإداراتالمواضيع المتعلقة بتنظيم العمل الإداري بالمؤسسة العسكرية، والصعوبات التي تواجه هذا العمل، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها.

كما أثنىالحدادعلى مجهودات اللجنة العسكرية (5+5)، حيث قدّم عضو اللجنة العسكرية اللواء ركنالفيتوري غريبيل، إحاطة حولالإجتماعات التي عقدت في تونس وطرابلس وبنغازي برعاية الأمم المتحدة.

ووجّهه المجتمعين بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية في المستوى الذي نسعى جميعا الوصول إليه، وذلك بالتدريب والتنظيمالجيد.

الوسوم

#رئاسة اركان المنطقة الغربية اللجنة العسكرية 5+5 تنظيم العمل الاداري ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك