وزير خارجية مصر: الأوضاع في ليبيا ضاغطة ونسعى لاستعادة وحدتها عبر توافق ليبي ليبي

قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، “إن الأوضاع في ليبيا ضاغطة، ونسعى لأن تستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها وسيادتها الكاملة، وأن تواجه تحدياتها من خلال توافق ليبي-ليبي”.

وأكد شكرى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس عقب جلسة مباحثاتهما في أثينا، اليوم الثلاثاء، أن مصر تحقق من خلال تواصلها مع كافة الأطراف الليبية إنجازات متوالية.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن تؤدي جهود مصر في نهاية المطاف إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتحافظ على مقدراته.