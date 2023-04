العرادي: على أوروبا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المهاجرين.. وحكومتنا لا يجب أن تلعب دور كلب حراسة

ليبيا – أكد عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء أن التأخر في حصر الأجانب ومنع استخدامهم أوالتأجير لهم دون “بطاقة حصر” كمرحلة أولى إلى حين وضع خطة لكيفية التعامل معهم يعرض الأمن الوطني للخطر ويجهد حياة المواطن الليبي في معيشته وصحته وأمنه.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “مش معقول هذا العدد من الأفارقة المتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية ودون أي إجراءات من الحكومة، أوروبا عليها أن تتحمل مسؤولياتها وإلا فحكومتنا لا يجب أن تلعب دور كلب حراسة، افتحوا لهم الطريقة في هذه الحالة وليس من المعقول سيطرة بعض الجنسيات على قطاعات تجارية حساسة في مخالفة للقانون ولربما حتى لهم أغراض أخرى غير (لقمة العيش)”.

العرادي رأى أن الحكومة التي تتأخر عن هذا الدور الوطني سيلعنها شعبها وهذا الموضوع لا يتحمل التأخير، بحسب قوله.

