شركة الكهرباء الليبية تستعد لإجراء عمرة جسيمة لوحدات محطتي شمال بنغازي والزهراء

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الثلاثاء، عن وصول معدات وقطع غيار إلى محطة كهرباء شمال بنغازي ومحطة الزهراء استعداداً لإجراء العمرة الجسيمة لوحدات بالمحطتين.

وقالت شركة الكهرباء الليبية عبر حسابها بموقع فيسبوك: “وصلت إلى موقع محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي عدد ( 52 ) طرداً مكملة لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة”.

وأضافت الشركة: “كما وصلت إلى موقع محطة الزهراء معدات خاصة بالوحدة الغازية الثانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد من قبل شركة سيمنس الألمانية”.

وأشارت شركة الكهرباء الليبية إلى أن عمليات الصيانة تأتي ضمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لرفع كفاءة الإنتاج من أجل دعم الشبكة الكهربائية وتحسين أداء عملها والرفع من كفاءتها.

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