الأمم المتحدة: نقدر دور مصر في تهدئة الأوضاع في ليبيا

قال “المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المبعوث الأممي لدى ليبيا يبذل جهودا حثيثة لتسوية الأزمة.

وأضاف “دوجاريك” خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تعمل مع مصر عن كثب للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، معربًا عن تقديرهم للدور المصري في تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وتابع “أن الأمم المتحدة تثمن دور القيادة المصرية لتهدئة الأوضاع والتوصل لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا رئيسيًا ومهما في خفض التوتر بالأراضي المحتلة.