الغوج يكشف عن مسودة قرار علاوات الكوادر الطبية والطبية المساعدة إلى جانب جدول المرتبات الموحّد

ليبيا – كشف نقيب أطباء ليبيا محمد الغوج عن مقترح علاوات الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

الغوج وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، قال: “بعد عدّة وقفات احتجاجية نظّمتها النقابات العامة، وزير الصّحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية شكّل لجنة بعضوية وكيل الوزارة ورؤساء النقابات العامة”.

وأوضح أن اللجنة عقدت عديد الاجتماعات واقترحت مسوّدة قرار بإضافة علاوات تمييزية للكوادر الطبية والطبية المساعدة إلى جانب جدول المرتبات الموحّد.

وبين أن مسوّدة القرار تتكون من 12 مادة، يتمّ فيها احتساب الدرجة والتصنيف الوظيفي وتسوية أوضاع العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وفقا للأقدمية من تاريخ التعيين أو التعاقد وللتصنيف الأكاديمي العلمي المعتمد وبحسب التصنيف المهني أيضًا.

وأشار إلى أن صرف علاوة التمييز المقرّرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية تصرف بواقع (30%) للعناصر الطبية المساعدة و(50%) للعناصر الطبية و(20%) للعناصر التسييرية مع المرتب الشهري وتسوّى الفروقات اعتبارًا من تاريخ تنفيذ جدول المرتبات الموحّد.

ونوه إلى أن علاوة التدريس والتدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي تقوم بالتدريس الجامعي أو بالتدريب بمجلس التخصّصات الصّحية أو بمجلس عمادات التدريب أو بمجلس الاختصاصات العربية المقرّرة تمنح بواقع (30%) من إجمالي المرتب المستحق وتُصرف العلاوة بصرف المرتب وتوقف بتوقفه.

الغوج لفت إلى أن علاوة تمييز إضافية للعاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات الإيوائية العامة المركزية والقروية والمراكز الطبية تُمنح بواقع (25%) من إجمالي المرتب المستحق، كما تُمنح علاوة خطر إضافية للعاملين في المجال الصّحي الذين تصنّف طبيعة أعمالهم كفئات خطرة، والتي تحدّد بقرار من وزير الصّحة بواقع (20%) من إجمالي المرتب المستحق.

وأضاف: “تُمنح علاوة تمييز إضافية لسائقي سيارات الإسعاف والمسعفين بجهاز الإسعاف والعاملين في غرف عمليات الطوارئ بواقع (50%) من إجمالي المرتب المستحق وتُمنح علاوة تمييز إضافية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في المناطق النائية، على أن يتمّ تقسيم المناطق النائية إلى 4 فئات: الفئة (أ) تكون العلاوة بواقع (200%)، والفئة (ب) بواقع (175%)، والفئة (ج) بواقع (150%)، والفئة (د) بواقع (100%) من إجمالي المرتب المستحق، وتحدّد المناطق النائية وضوابط وشروط استحقاق هذه العلاوة بقرار من وزير الصّحة”.

وواصل حديثه: “تُمنح علاوة تمييز إضافية لشاغلي المناصب القيادية والإشرافية، المديرين العامّين للمرافق والمستشفيات والمراكز الصّحية بواقع (20%)، ومساعدي المديرين العامّين ومديري الخدمات الطبية ورؤساء هيئات التمريض ورؤساء الأقسام الصّحية والطبية بواقع (15%)، ورؤساء الوحدات ومشرفي التمريض ومشرفي الفنيّين في الأقسام بواقع (10%) من إجمالي المرتب المستحق”.

كما لفت إلى أن علاوة تمييز إضافية تُمنح بحسب التصنيف المهني، استشاري أوّل بواقع (40%)، واستشاري بواقع (35%)، وأخصائي أوّل بواقع (30%)، وأخصائي بواقع (25%) من إجمالي المرتب المستحق.

الغوج أكد أن بدل العمل الإضافي والمناوبات والعمل في العطل الرّسمية والعلاوات المقرّرة الأخرى تصرف اعتبارًا من تاريخ استحقاقها ووفقًا للتشريعات النافذة.

