مرهونة بشروط.. فتحي باشاغا يعلق بشأن ترشحه لرئاسة ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، إن مسألة ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا مرهونة بالظروف والمستجدات في البلاد.

وحول ترشحه مستقبلا لرئاسة ليبيا، أكد باشاغا أن “هذا الأمر سابق لأوانه وكل شيء مناط بالظروف والمستجدات التي سأخذها بعين الاعتبار وأهمها دعم العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي في بلادي، سواء من خلال الترشح أو المساهمة في إنجاحها من الخارج”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنك” للأنباء.

وقال باشاغا إن الانقسام في السلطة التنفيذية في ليبيا ووجود حكومتين سيعيق الانتخابات المقررة لعام 2023، مضيفا بالقول: “لا شك في أن هذا الانقسام واستمراره سيعرقل أي عملية انتخابية محتملة”. إلا أنه وعد “بالعمل الجاد مع الأطراف الوطنية والدولية التي تؤمن بالديمقراطية والوحدة وتوحيد المؤسسات واستعادة الأمن، من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.