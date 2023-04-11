الوطنية للنفط تكشف عن إنجازاتها وشركاتها في رفع معدلات الإنتاج

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كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء. عما قالت إنها أبرز إنجازات حققتها المؤسسة وشركاتها في رفع معدلات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة. أن شركة مليته للنفط والغاز نجحت في إعادة فتح البئر الغازي رقم cw04 الواقع على منصة صبراتة البحرية (حقل بحر السلام). بسعة إنتاجية بلغت حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدل الإنتاج بشركة سرت من مجموع الحقول يقترب من أعتاب 90 ألف برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة. إلى انطلاق خطة الإنتاج المبكر في حقل إيراون بمعدل 3000 برميل يوميًا.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط. إلى أن معدل إنتاج النفط الخام بلغ مليون و223 ألف برميل يوميًا.