بالعون: لا نستبعد دور المستشار صالح في المصالحة بين تركيا ومصر

قالت عضو مجلس النواب، اسمهان بالعون، إن اجتماع الخصوم الأمنيين والعسكريين في طرابلس وبنغازي كان مهما.

وأضافت بالعون في تصريحات صحفية، أن هذه العودة من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار على المدى القصير والمتوسط ليس فقط في ليبيا بل في المنطقة بأسرها.

وتطرقت في حديثها عن عودة العلاقات بين المصرية التركية، إلى طبيعتها بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات.

وتابعت قولها إنه من المتوقع إعادة تبادل تعيين سفراء بين البلدين في المدي القريب، الأمر الذي قد يساهم في حل القضايا الخلافية العالقة بين الدولتين بخصوص ليبيا، والتي تشمل النزاع في شرق المتوسط، وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات.

ولفتت في حديثها، أن المصالحة التركية المصرية من الممكن أن تعزز فرص نجاح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي في مبادرته الأخيرة لدفع العملية السياسية قدما والتوصل إلى إطار دستوري للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وقالت: “لا نستبعد الدور المهم لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في المصالحة المصرية التركية بعد زيارته الأخيرة لتركيا، بعد أن كان الملف الليبي مصدراً رئيسياً لتأزم العلاقات بين البلدين على مدى السنوات الماضية”.