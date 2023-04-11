القبض على مروجي مخدرات أمام أحد الأسواق التجارية ببنغازي

تمكن جهاز البحث الجنائي من القبض على اثنين من مروجي المخدرات أمام أحد الأسواق التجارية في منطقة الحدائق بمدينة بنغازي.

وأوضح الإدارة العامة للبحث الجنائي، عبر حسابها على فيسبوك، أن ذلك جاء “بعد ورود معلومات لأعضاء إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي مفادها قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الحدائق أمام سوق المشير لبيع الذهب والعملة”.

وختم البيان موضحًا أنه بإعداد كمين محكم تمكن أعضاء التحريات من ضبطهم والانتقال بهم الى مقر الجهاز وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع “حشيش” قبل ان يتم إحالتهم للنيابة العامة مع المضبوطات لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيالهم.