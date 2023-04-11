العامة للكهرباء: وصول معدات وقطع غيار إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء، وصول معدات وقطع غيار إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء من شركة سيمنس.

وذكرت الشركة أن عدد ( 52 ) طردا وصلت إلى موقع محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي مكملة لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة.

وأضافت شركة الكهرباء أنه وصلت كذلك إلى موقع محطة الزهراء معدات خاصة بالوحدة الغازية الثانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد من قبل شركة سيمنس الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تاتي ضمن جهود مجلس إدارة الشركة لرفع كفاءة الإنتاج من أجل دعم الشبكة الكهربائية وتحسين أداء عملها والرفع من كفاءتها .